Furto al parco giochi, portati via i soldi dalla cassa

"Cosa possiamo pensare di te che per l'ennesima volta rubi ad un parcogiochi? Dovresti estinguersi da solo, credo che i bambini ti avrebbero detto di peggio". E' lo sfogo di chi gestisce il parco giochi in via Falcone, a Nocera Inferiore. Giorni fa, la struttura è stata depredata da un ladro, che ha portato via i soldi in cassa, dopo averla forzata. Non sarebba la prima volta. Il malvivente sarebbe entrato da una piccola finestra. L'episodio è oggetto di denuncia.