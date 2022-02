Nocera, rubato di nuovo il defibrillatore in Piazza del Corso

Nuovo furto a Piazza del Corso, a Nocera Inferiore. Qualcuno ha rubato per l'ennesima volta il defibrillatore custodito all'interno della piazza.

Il colpo

Diversi cittadini si sono accorti del furto dell'oggetto, indispensabile in situazioni critiche. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, non solo a Piazza del Corso, ma anche in un altro punto dove si trovava un secondo defibrillatore