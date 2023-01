Rubò i soldi per il reparto Tin in un ristorante, identificato il ladro

Rubò i soldi contenuti in un salvadanio e raccolti per la Tin dell'ospedale Umberto I. E' stato identificato il ragazzo autore del furto. E' un giovane di Pagani, che macchiò l'iniziativa, nota a Nocera Inferiore, organizzata dagli ultras della Nuvkrinum Curva Sud Nocera, in collaborazione con il medico Attilio Barbarulo. A condividere il video del ladro era stato il titolare del ristorante "Braseria".

La denuncia

Il giovane, identificato con l'accusa di furto aggravato, si era introdotto all’interno del locale, intorno all'1.30, a metà dicembre, portando via soltanto la scatola di latta all’interno della quale vi erano i primi soldi raccolti per la beneficenza. Il ladro, a volto scoperto, era stato ripreso dalle telecamere. Il video fu diffuso nella speranza che qualcuno potesse riconoscere il ragazzo autore del furto.