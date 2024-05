Furto fallito in villa, uno dei tre ladri ripreso da una telecamera

Furto sventato a Nocera Inferiore, giorni fa, nel quartiere Cicalesi. Tre persone, a volto coperto, avrebbero tentato di entrare in una villa. Il tentativo è fallito perchè uno dei tre è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, mentre faceva da palo

Il colpo

I proprietari si sono accorti del tentativo di forzare l'ingresso, in precedenza, quando oramai i tre erano già in fuga. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, che già in passato avevano ricevuto medesime segnalazioni dallo stesso quartiere.