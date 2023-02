Precipita con il tir in autostrada e muore, doppia perizia per la tragedia sull'A1

Per la morte di Angelo Gambardella, un camionista di 55 anni di Nocera Inferiore, sarà svolta autopsia nella giornata di domani. L'uomo, con il suo tir, era precipitato giù da un viadotto sull'A1, domenica scorsa. Il veicolo aveva preso fuoco, nel comune di Calenzano, sulla strada provinciale 107. L'autoarticolato era precipitato all'altezza del Km 274: dopo essere sbandato, era uscito fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. La vittima è morta imprigionata nella cabina di guida.

L'indagine

Sposato, aveva un figlio, lavorava per conto di una ditta di trasporti. L'autoarticolato, motrice più rimorchio di 18 metri, portava un carico di frutta e verdura ai mercati del nord. Oltre all'autopsia, la Procura nominerà un perito per verificare eventuali problemi al manto stradale e alle barriere di sicurezza. Il tir, in una curva, aveva prima urtato la barriera di sicurezza sul lato sinistro poi, a seguito dell’impatto, aveva invertito la sua direzione finendo contro la barriera di sicurezza sul lato destro, abbattendola. La famiglia è assistita dal legale Nunzio Giudice.