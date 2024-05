Portati via i cuccioli di una colonia felina: la denuncia

Un’autovettura di colore nero, con a bordo due persone a Nocera Inferiore, ha portato via arbitrariamente i cuccioli di una gatta appartenente ad una colonia felina che ha da poco partorito. A denunciare l’accaduto sui social è l’avvocato Anna Panariti.

La denuncia

L'episodio si è verificato in via Libroia. “Chiedo agli autori di questo insano gesto - dice il legale - di riportare subito i piccoli dalla madre ricordando che è un reato allontanare e spostare i gatti dalla colonia e privarli della possibilità di sopravvivere in assenza della madre. Questo gesto è un reato, ma è soprattutto un atto eticamente deplorevole: non possiamo restare indifferenti, pertanto si denunceranno gli autori”.