Nocera, trovato un altro gatto avvelenato: è allarme

Ancora un episodio di avvelenamento di gatti. A denunciarlo una tutor di una colona felina di Nocera Inferiore, che settimane fa aveva parlato dell'esistenza di “persone che avvelenano i gatti”.

Il caso

L’ultima vittima è una gattina trovata in via Astuti, a pochi metri dalla colonia felina che occupava. Della scoperta è stato informato anche il comune e l'assessore di riferimento, con la richiesta di incidire rispetto ai tanti episodi già accaduti in passato. Nella stessa zona si verificò un episodio simile, con cinque i gatti avvelenati. Vicino ai loro corpi furono trovate delle trappole con bocconi di cibo avvelenati.