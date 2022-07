Travolto e ucciso gatto a Nocera Inferiore, l'appello all'amministrazione comunale

Un gatto è stato travolto e ucciso giorni fa, in via Libroia, a Nocera Inferiore. In molti lanciano un appello all'amministrazione comunale per intervenire a tutela dei tanti felini morti nelle ultime settimane. In più casi, anche avvelenati.

Gli interventi

La gatta apparteneva alla Colonia felina di Annarita Cicalese. A riguardo, ha commentato il neo assessore all'ambiente, con delega alla tutela degli animali, Massimiliano Mercede: "Questi sono avvenimenti intollerabili! Ringrazio il sindaco Paolo De Maio per la sensibilità, la forte volontà nell’intercettare il bisogno reale ed imprescindibile di avere sul territorio un riferimento per la tutela degli animali. Con la nuova delega assessorile che mi è stata assegnata, metteremo insieme in campo le misure delle priorità e delle urgenze in questa direzione.

Mi impegnerò fin da subito a sviluppare iniziative e progetti volti alla prevenzione e repressione di questi reati. In primis, l'attivazione di un U.T.A Ufficio Tutela Animali, con varie finalità: sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti, rispettandone le loro caratteristiche etologiche e biologiche; contribuire alla prevenzione del randagismo e alla tutela delle colonie feline; ricevere e seguire gli esposti inerenti i reati di maltrattamento e cattiva detenzione; collaborare in sinergia con tutte le forze dell'Ordine, Servizio Veterinario dell' Asl di competenza, Associazioni animaliste, cittadini,ect.. Il benessere del animali è responsabilità di tutti! Misura il grado di civiltà di un Paese. Lavorando insieme, si potrà migliorare tanto"