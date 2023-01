Ospedale di Nocera, il direttore Sosto in visita: "Progetto di rifunzionalizzazione per Umberto I"

L'Umberto I di Nocera Inferiore al centro di una rifunzionalizzazione, dopo le tante carenze e i disagi segnalati negli ultimi anni. Giorni fa, il direttore generale dell'Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha fatto un sopralluogo a Nocera. Con lui c'era il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che ha dichiarato: "“Abbiamo condiviso alcune criticità, ma abbiamo anche parlato della struttura, ragionando su un ampliamento delle sale di pronto soccorso, che possano coadiuvare il lavoro dei medici d’urgenza per la prima accoglienza dei pazienti”. Presenti anche i consiglieri comunali Raffaele Baio e Mariano Fasolino.

I lavori

Sosto ha girato per i reparti che necessitano di ristrutturazione, seppure per alcuni i lavori siano già in corso. Una visita, inevitabile, anche al pronto soccorso, che da anni è invaso da un numero di utenti enorme, il più delle volte con codici che neanche richiedono l'accesso in ospedale. Solo il 31 dicembre e il 1 gennaio del nuovo anno, gli accessi furono 280. Il personale manca, i posti in reparto sono pochi e i pazienti, di recente, finiscono in barella in corridoio. Sosto ha spiegato che vi sono spazi che vanno ampliati, specie in pronto soccorso. L'Umberto I rientra nel progetto aziendale di potenziamento dei posti letto, ha aggiunto il direttore generale. L'ospedale sarà interessato anche da lavori di adeguamento sismico, impiantistico e tecnologico. In arrivo, inoltre, medici liberi professionisti con partita Iva, insieme a sei sanitari trasferiti da altre strutture. Restano intanto, in corso, le procedure legate alle assunzioni.