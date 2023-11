Ladro in azione in una gioielleria, indaga la polizia

Furto rapido in una gioielleria a Nocera Inferiore, la scorsa settimana. Sull'episodio - ancora tutto da chiarire - indagano gli agenti del commissariato di polizia di stato. Stando a quanto raccolto, un uomo, a volto coperto, avrebbe sottratto a gran velocità un oggetto, una volta entrato in gioielleria, in via Lamberti.

Il colpo

Si trattava di un contenitore per cinturini d'orologio. Da capire se l'uomo fosse o meno armato, al punto da intimidire il proprietario, che non sarebbe intervenuto. In quel caso potrebbe configurarsi anche l'ipotesi di una rapina. La polizia indaga sull'episodio, verificando anche il contenuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Da capire se si sia trattato di un furto o di una vera e propria rapina: si sta verificando un'eventuale minaccia alla vittima, che l'uomo avrebbe messo in atto con un oggetto non meglio identificato, nascosto sotto il giubbotto.