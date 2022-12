Giovane preso a calci e pugni nella movida a Nocera: danneggiata anche un'auto

Ancora un episodio di violenza a Nocera Inferiore. Martedì sera, infatti, un ragazzo è stato preso a calci e pugni in pieno centro, nella piazzetta tra via Papa Giovanni XXIII e via Fava. Sembra che il giovane abbia avuto una discussione con un’altra persona che, poi, è degenerata di una vera e propria aggressione.

L'aggressione

Il tutto sarebbe avvenuto alla presenza di altri ragazzi rimasti coinvolti nell’episodio, uno dei quali ha distrutto i vetri di un’automobile parcheggiata in strada utilizzando un casco. La vittima è stata condotta all’ospedale “Umberto I” dov’è stato preso in cura dai medici: per lui, fortunatamente, solo lievi ferite. Intanto, al vaglio dei carabibierni ci sono i filmati delle telecamere installate nella zona per risalire all’identità di tutti i giovani coinvolti nell’aggressione.