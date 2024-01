Vandalismo in centro e all'arredo urbano, ragazzini minorenni impuniti

Un gruppo di ragazzini, dai 12 ai 14 anni, ha provato a sradicare una panchina da via Fucilari, per poi tentare di abbattere un palo della pubblica illuminazione. Scene di ordinaria follia a Nocera Inferiore. Protagonisti, nuovamente, ragazzi minorenni, come viene raccontato da residenti e testimoni attraverso i social

La testimonianza

«Da una parte il gruppo di ragazzini, dall’altra i due adulti che hanno tentato con calma ed educazione a farli smettere e a ragionare. Ma la risposta è stata tutt’altro che conciliante. I componenti del branco, sentendosi forti perché in tanti, hanno cominciato con sorrisi insulsi e battute stupide e piene di provocazioni a sfidare gli adulti con atteggiamenti tipici di chi non sa cosa vuol dire portare rispetto per tutto quello che appartiene alla comunità, in questo caso panchine e pali della luce o cartelli stradali. È stato evitato il peggio, e cioè lo scontro, solo grazie all’intelligenza e alla maturità degli adulti».

Per poco non finiva a botte, insomma. Per qualcuno bisogna "rassegnarsi" ad episodi del genere, mai contrastati e sempre più dominanti nelle piccole e grandi città. Per non parlare di chi fino a pochi giorni fa, nei pressi delle scuole, ha pensato bene di far esplodere petardi dalla potenza notevole, creando paura e disturbo ai residenti. O di chi continua a sfrecciare con biciclette elettriche e altro nei luoghi di aggregazione, come la piazza, mettendo in serio pericolo l'incolumità pubblica. E questo senza che ci sia un controllo, come denunciato dai cittadini, per prevenire conseguenze ben peggiori.