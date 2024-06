Scorta al magistrato, la solidarietà degli avvocati di Nocera Inferiore

Solidarietà al magistrato Franco Russo Guarro, a Nocera Inferiore, dopo la notizia di una scorta applicata per salvaguardare l'incolumità del giudice. Alla base vi sarebbero elementi raccolti dall'Antimafia di Salerno, da contestualizzare nel processo appena definito, in primo grado, contro il clan "Fezza-De Vivo" di Pagani, che ha determinato l'emissione di 13 condanne per reati quali associazione di stampo mafioso, estorsione, armi e spaccio.

La nota della Camera Penale

"La Presidenza, il Direttivo e la Camera Penale tutta di Nocera Inferiore esprimono piena solidarietà al dott. Franco Russo Guarro, al quale – come appreso da notizie di stampa – è stata assegnata una scorta dopo la lettura della sentenza di condanna di un sodalizio criminale operante e radicato nella città di Pagani.

Dopo anni, nel mondo giudiziario dell’Agro Nocerino Sarnese, mentre i penalisti portano avanti una lotta costante per restituire dignità ai luoghi in cui si amministra la Giustizia, un Magistrato torna a pagare personalmente, con le limitazioni connesse alla necessità di avere una scorta, per l’impegno profuso nell’esercizio delle proprie funzioni. Un dato che non può e non deve passare inosservato, nel rispetto della società civile e della comunità degli operatori del diritto, ma che impone una seria riflessione anche all’avvocatura, come sottolineato dal Presidente della Camera Penale, Avv. Nobile Viviano: “Credo che anche l'avvocatura debba fare una riflessione seria su questo grave ed ingiustificabile episodio, diretto ad un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, che si innesca in maniera preoccupante in una crescente delegittimazione delle istituzioni e della stessa avvocatura”. A seguire il COA: "ll Consiglio dell'Ordine degli Avvocati apprende con estrema preoccupazione la notizia che il Presidente del Terzo Collegio Penale del Tribunale di Nocera Inferiore è stato posto sotto scorta a causa di minacce ricevute per aver svolto semplicemente il suo dovere con professionalita', imparzialità ed equilibrio. La Classe Forense Nocerina esprime tutta la sua vicinanza e la sua solidarieta' al Dottor Franco Russo Guarro ed alla sua famiglia".