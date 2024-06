Sentenza contro il "Clan", giudice finisce sotto scorta

Giudice di Nocera Inferiore finisce sotto scorta. Si tratta di Franco Russo Guarro, Presidente del Terzo Collegio Penale, in servizio da anni presso la cittadella giudiziaria in via Falcone. Due settimane fa, con i giudici a latere, aveva emesso una sentenza di 13 condanne per chi viene ritenuto promotore e affiliato al clan di camorra a Pagani, ribattezzato "Fezza-De Vivo".

Il caso

Il provvedimento è il frutto di una serie di elementi raccolti dalle forze dell'ordine nelle ultime settimane, nei momenti e giorni successivi alla sentenza, il cui dispositivo era stato letto lo scorso 10 giugno. Il caso è ovviamente seguito dalla Procura Antimafia di Salerno, che in primo grado ha ottenuto le condanne per 13 esponenti presunti del clan paganese (e ulteriori nove in rito abbreviato, a Salerno). L'inchiesta, concentrata tra il 2019 e gli ultimi anni, ha superato il vaglio del dibattimento e ha svelato - grazie alla collaborazione dell'ex sicario della Nuova Famiglia, Rosario Giugliano - affari e trame del clan di Pagani, che si sarebbe a sua volta associato con il gruppo dell'ex boss di Poggiomarino. Già con la lettura della sentenza - il cui deposito avverrà prima dell'estate permettendo ai difensori di ricorrere in appello - le forze dell'ordine avevano registrato momenti di forte tensione, all'esterno dell'aula, da parte di chi era venuto ad assistere alla lettura del provvedimento del tribunale. Quella circostanza, insieme ad altri elementi, ha spinto gli organi competenti a ritenere che vi fosse un serio rischio per il presidente del Collegio, al punto da decidere di applicargli una scorta.