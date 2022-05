Nasconde hashish in casa mentre è ai domiciliari: arrestato pregiudicato a Nocera

Blitz antidroga degli agenti della Polizia di Stato, nella tarda serata di sabato scorso, a Nocera Inferiore, dove hanno arrestato un pregiudicato già sottoposto agli arresti domiciliari.

Il blitz

L’uomo, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish. In azione, gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Investigativa. il pregiudicato, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato oggi per direttissima. Nasc