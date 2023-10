Housing sociale, approvato il progetto per via Napoli

E' stato approvato in Giunta a Nocera Inferiore il progetto esecutivo per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per tre alloggi di via Napoli n. 67, individuati come sede del progetto di housing sociale finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'intervento

L’intervento risponde alla Missione 5 “Inclusione e coesione” del PNRR, in particolare all’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e mira ad allargare all’intero territorio nazionale la progettualità per la “vita indipendente” e per il “dopo di noi”, accelerando il processo di de-istituzionalizzazione dei servizi sociali. Il costo dell’intervento deliberato in giunta ammonta a 200.000 euro, somma che trova copertura finanziaria grazie ai fondi del progetto Next Generation dell’Unione Europea, che ha riconosciuto un finanziamento complessivo di 715.000 euro al Comune di Nocera Inferiore, capofila dell’Ambito Sociale S01-1. Attraverso il gruppo appartamento si ricostituisce un ambiente di tipo familiare nel quale il disabile e? seguito dagli operatori, attraverso un progetto educativo individualizzato finalizzato all’acquisizione graduale di autonomia nelle attività quotidiane. Ciascun appartamento potrà essere abitato da un massimo di sei persone e ogni abitazione sarà personalizzata grazie a strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, consentendo l’autonomia abitativa di persone con disabilità.