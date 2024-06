Nocera Inferiore: il Sindacato Italiano Militari si presenta al 45° battaglione trasmissioni “Vulture”

Si è tenuta ieri, presso lacaserma Libroia di Nocera Inferiore sede del 45° battaglione trasmissioni “Vulture”, la presentazione del Sindacato Italiano Militari dell’Esercito ai militari effettivi nella caserma di via San Francesco. Il SIM Esercito si propone di essere un interlocutore serio ed affidabile nella gestione delle diverse problematiche che afferiscono al personale militare. In tale ottica il presidente nazionale Gennaro Galantuomo ed il segretario provinciale di Avellino Claudio De Gennaro hanno presentato il programma del neonato sindacato militare ai colleghi trasmettitori. Diverse le tematiche affrontate dal rinnovo contrattuale del comparto difesa e sicurezza alle convenzioni che il SIM sta stipulando con aziende campane e nazionali per offrire servizi riservati al personale militare.

La nota dei rappresentanti del SIM Esercito