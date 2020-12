Auto distrutta dalle fiamme a Nocera Inferiore: indaga la Polizia

La Polizia di Nocera Inferiore sta indagando su incendio, verificatosi la scorsa notte, in via Libroia. In fiamme - riporta Telenuova - un’automobile (Renault) che è stata improvvisamente distrutta dalle fiamme.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato subito le fiamme, mentre gli agenti del locale commissariato hanno avviato le indagini per risalire all’origine del rogo, che potrebbe essere stato provocato da un corto circuito oppure da qualcuno per motivi ancora ignoti.

Il caso precedente

Appena una settimana fa, al quartiere Montevescovado, le fiamme avevano distrutto la motrice di un camion parcheggiato nei pressi della scuola madre “Teresa di Calcutta”