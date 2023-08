Incidente tra tre auto e traffico in tilt, i disagi della viabilità a Nocera Inferiore

L'incidente che paralizza mezza città. Se si pensa che alcune strade sono già chiuse per i lavori del completamento della rete fognaria. Accade a Nocera Inferiore. Ieri mattina per la precisione, quando intorno alle 9, sul cavalcavia che unisce il rione Arenula con Casolla, all’incrocio dell’ospedale, tre auto si sono scontrate.

Il sinistro

Forse per ragioni di precedenza, forse per altri motivi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce bianca. Nessuna delle persone nelle auto è rimasta ferita in modo grave: solo danni alle vetture e alla recinzione del cavalcavia. Il disagio è stato invece alla circolazione, rallentata di ore tra chi doveva recarsi a lavoro e chi, invece, verso la zona del cimitero. Una situazione già di per se difficile, in una città come Nocera Inferiore, dove l'amministrazione spera con una serie di opere di migliorare la viabilità e rendere più veloce il traffico cittadino. Sull'episodio i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale, enormemente sottodimensionata rispetto all'esigenze di una città di servizi, come quella di Nocera Inferiore. Dove però anche un banale incidente crea rallentamenti di ore.