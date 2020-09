Nocera Inferiore, aula dedicata a Giorgio Barbarulo: Mariniello chiede processo in un altro tribunale

"Incompatibilità ambientale" e "remissione del processo" ad un altro tribunale. Questo è alla base della richiesta di Macario Mariniello, ex affiliato alla Nco a Nocera Inferiore, negli anni 80, che ha chiesto al tribunale di Nocera Inferiore che il processo che lo vede imputato per usura, sia celebrato altrove. Questo perchè al tribunale di Nocera Inferiore vi è un'aula dedicata all'avvocato Giorgio Barbarulo, l'avvocato ucciso a luglio del 1980. Per quella morte, fu proprio Mariniello a essere condannato, alla pena dell'ergastolo, in primo grado

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La questione

A valutare la richiesta dell'imputato sarà la Cassazione. Nella lettera scritta dal nocerino, si fa riferimento alla remissione del processo per legittimo sospetto, richiamando i principi di equità, così come disciplinato dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il fatto che vi sia un'aula intitolata al noto avvocato ed ex sindaco a Nocera Inferiore, rappresenterebbe - per l'imputato - un motivo per chiedere di essere giudicato in un altro tribunale. Barbarulo fu ucciso con diversi colpi di pistola, all'interno del suo studio. Secondo una sentenza di primo grado, il killer fu Mariniello, che avrebbe voluto punire il legale perchè trovato in atteggiamenti equivoci con la sorella. Nel processo per usura, invece, l'imputato risponde di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.