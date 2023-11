Punti di incontro con i cittadini, riprendono gli appuntamenti a Nocera Inferiore

Ritornano gli incontri nei quartieri a Nocera Inferiore, che fungono da punto per raccogliere le istanze dei cittadini. La "squadra" sarà composta dal sindaco Paolo De Maio, il comandante della polizia municipale e l'assessore con delega ai quartieri, Clotilde Supino. Ogni mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, la delegazione sarà presente in una delle aree scelte dall'amministrazione di Nocera per accogliere le istanze dei cittadini.

Gli incontri

Si parte oggi, in piazza Cicalesi nei quartieri di Merichi, Cicalesi e Liporta. Mercoledì 22 novembre, appuntamento in piazzetta Siciliano, presso i quartieri Piedimonte e la zona di Pietraccetta. Il 29 novembre in piazza San Mauro, per l’incontro con i residenti di San Mauro e Santa Maria a Palo. Il 6 dicembre, la polizia municipale sarà presente presso la Chiesa di Sant’Anna per confrontarsi con i cittadini delle zone di Fiano e via Carrara D’Amora. Il 13 dicembre zona Tribunale (via Falcone e traversa Borsellino) insieme ai residenti della zona del cimitero, Chivoli e Torricchio. Il 20 dicembre nuovo appuntamento al Centro Servizi COIFIM “Antonio Comitino” con gli imprenditori della zona industriale. Nel 2024, invece, il 10 gennaio sarà la volta di via Napoli (nei pressi della sede Gori) per incontrare i residenti del posto e del parco di Luggo. Il 17 gennaio la tappa è in piazza De Santi, per la zona Arenula. A seguire, il 24 gennaio, nel quartiere Grotti, davanti alla Chiesa di San Francesco. Il 31 gennaio incontro al parco Canzolino con i residenti di Villanova e S. Anna. Il 7 febbraio nei pressi della Chiesa San Prisco, per la zona di Borgo Vescovado, Cerzeti e Ficucella. Il 14 febbraio nei pressi della chiesa di San Giuseppe per i residenti del rione di Montevescovado. Il 21 febbraio, invece, è la volta del Rione Calenda per i residenti della zona Cierro. Il 28 dello stesso mese, invece, l'incontro è nei pressi della villa comunale per i quartieri Mercato, Borgo, Sperandei. Il 6 marzo nei pressi della scuola Marrazzo, per i residenti di Casolla.