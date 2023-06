Emorragia da ulcera per un 20enne, giovane salvato a Nocera Inferiore

Intervento salvavita a Nocera Inferiore, giorni fa, all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L’equipe di Endoscopia digestiva - come racconta Telenuova - reparto diretto dal gastroenterologo Antonio Cuomo, ha salvato un 20enne trasportato al Pronto soccorso per una sospetta emorragia interna.

L'intervento

Preso in carico dalla struttura, intorno alle 2.30 della notte scorsa, l’equipe del Pronto soccorso aveva scoperto una situazione al limite chiedendo il rapido intervento dell’equipe di guardia in Endoscopia digestiva. Trasportato in sala operatoria endoscopica, un gastroenterologo ed un infermiere erano intervenuti sull’emorragia da ulcera allo stomaco che stava provocando grosse perdite ematiche. La presenza del servizio notturno, pur in giorno festivo, ha consentito di salvare il ragazzo. Al termine dell’operazione endoscopica i familiari del 20enne hanno ringraziato l’equipe di guardia. Da gennaio scorso, grazie all’impegno dell’Asl e direzione sanitaria, è stato possibile coprire nuovi turni e riattivare l’Endoscopia digestiva in orario notturno e festivo.