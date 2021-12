Nocera, investì il fratello dopo un litigio: patteggia 6 mesi

Ha patteggiato 6 mesi di reclusione per lesioni l'uomo che investì il fratello circa un anno fa, a Nocera, dopo un litigio nella sua pizzeria. La vittima fu ferita con un coltello, poi investita una volta con l'auto, rimediando per sua fortuna lesioni non gravi.

La storia

L'uomo si consegnò in commissariato dopo qualche giorno. Due settimane fa ha chiuso l'iter con un patteggiamento e pena sospesa. Tra i due vi erano vecchi dissapori legati a questioni di natura economica