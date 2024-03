Tornano liberi i "ladri" dell'isola ecologica, avevano accumulato un bottino per 1000 euro

Tornano liberi le due persone arrestate per il furto nell'isola ecologica di Nocera Inferiore, a Fosso Imperatore. Ieri mattina i due sono comparsi dinanzi al giudice per il giudizio direttissimo. Il magistrato ha convalidato l'arresto per poi rimettere i due in libertà. Risiedono entrambi a Pagani e hanno precedenti differenti. Saranno giudicati con abbreviato, tra qualche mese. Rispondono anche di danneggiamento, avendo rotto la recinzione metallica di delimitazione dell'area, a Fosso Imperatore. La merce rubata aveva un valore stimato sui 1000 euro.

Il furto

La polizia municipale da tempo indagava su una serie di furti di materiale Raee e ferrosi presso l'isola ecologica, nel centro di raccolta. I due sono infatti sospettati anche dei furti precedenti. Nel dettaglio, sono stati trovati nella loro disponibilità un faro led, un faro alogeno, batteria, motorino elettrico, macchinetta per il caffè, telecamera, diversi skateboard, una lampada con pannello solare, parte di una caldaia, una telecamera, delle bobine, cavi elettrici vari e barra in alluminio, un monitor Samsung e Philips, dei telefoni cellulari ed un orologio.