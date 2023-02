Ispettori ambientali a Nocera, in 14 hanno superato le prove

È pubblica la graduatoria provvisoria dei volontari che si occuperanno di ambiente a Nocera Inferiore. Sono 14 i volontari che hanno superato le prove previste per il ruolo di Ispettore ambientale.

I dati

La figura, che è prevista dal regolamento di Igiene Urbana del Comune di Nocera Inferiore, è istituita a tutela del territorio e dell’ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto funzionamento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale. Erano 55 gli aspiranti candidati che avevano risposto all’avviso. Il corso di formazione era di 36 ore. Gli ispettori si occuperanno, oltre che delle mansioni previste dal regolamento, anche del monitoraggio del sistema di videosorveglianza per individuare conferimenti non in regola, assicurando almeno 10 ore di servizio ogni mese.