Trova i ladri in casa, uno di loro lo colpisce a sassate e scappa

Aggredito a sassate in casa, da uno dei tre ladri impegnati a rubargli in casa. E' accaduto a Nocera Inferiore, lo scorso weekend, nella zona di via Fiano. Ad agire almeno in tre, con la persona colpita che ha avuto bisogno del 118, con tanto di trasferimento in ospedale.

L'allarme

Torna l'allarme in periferia a Nocera Inferiore, così come segnalato da diversi cittadini, in ragione dei tanti furti commessi in alcuni appartamenti. La vittima si trovava in casa con la madre e la sorella, quando era stato attirato da un rumore provenire dal piano di sopra. Una volta trovatosi uno dei ladri davanti, è stato colpito con delle pietre. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.