Nocera Inferiore, completati i lavori al liceo "Nicola Sensale"

La Provincia di Salerno ha realizzato i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del liceo scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore, per l’importo complessivo è di circa 40mila euro. Il Sensale lamentava da tempo problemi di infiltrazione. Sono stati eseguiti interventi di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'aula magna e del terrazzo di copertura dei laboratori. Per rendere fruibili gli ambienti sono stati poi eseguiti i lavori di tinteggiatura del solaio danneggiato dalle piogge.

Il commento

L’intervento è stato coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Per noi - conclude Strianese - è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi, con la consapevolezza anche che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”