Vulnerabilità sismica nelle scuole a Nocera Inferiore: lavori alla "Marconi"

Il comune di Nocera Inferiore ha eseguito lo studio delle vulnerabilità sismiche sugli edifici scolastici di proprietà. I finanziamenti ottenuti hanno interessato ben 13 istituti. Sono stati valutati i risultati, che saranno pubblicati in base alla programmazione degli interventi da attuare.

Le scuole

Per alcuni plessi, come la scuola di Via Grimaldi non saranno necessari interventi, in quanto i risultati si dimostrano soddisfacenti. Alla scuola “Marconi” invece, dove sono emerse criticità dei carichi verticali, si è prontamente elaborato un progetto di adeguamento. I lavori sono stati affidati ed oggi in fase di completamento. Altra valutazione è stata fatta per la scuola in via Gramsci dove, anche se l'analisi strutturale ha portato un risultato soddisfacente, per le verifiche statiche si è ottenuto un finanziamento per l'adeguamento sismico della struttura. La convenzione con la Regione Campania è stata recentemente firmata. Quest'ultima ha inserito il finanziamento nel programma triennale e dunque compatibilmente con il piano d'intervento per l'emergenza Covid, sarà predisposta l'opera.

La nota del Municipio