Lavori di ripristino a via Siniscalchi a Nocera Inferiore, gli interventi in due giorni

Una serie di lavori per il ripristino della strada, dopo gli scavi effettuati da operai di E-Distribuzione, provocheranno disagi in via Siniscalchi, a Nocera Inferiore

Gli interventi

Domani e dopodomani, dalle ore 7 alle 18, sarà interdetto il traffico veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata dal civico 62 fino all'intersezione con via Vitolo