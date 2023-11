La sostenibilità di una città si misura anche dal risparmio energetico. Nocera Inferiore registroa un risparmio energetico stimato di circa il 45%, grazie all’installazione di 5200 nuovi punti luce a led in tutta la città.

I dettagli

L’introduzione delle sorgenti a led è cominciata con l’Amministrazione Comunale precedente, assegnataria di un finanziamento di 2.662.638,63 euro a valere sull’Obiettivo Specifico 4.1 – Azione 4.1.3 del PO FESR 2014/2020 della Regione Campania, per l’efficientamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione e per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione. L’accelerata al processo di efficientamento energetico si è avuta con la nuova progettazione – ammessa a finanziamento con decreto della Regione Campania, il 31 luglio scorso, per l’importo complessivo di 2.500.000 euro – che ha visto il riconoscimento di ulteriori fondi per oltre quattro mila nuovi punti luce a led.