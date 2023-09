Lavori al Liceo Sensale di Nocera, le operazioni

Sono partiti ieri mattina i lavori di messa in sicurezza al Liceo Scientifico Sensale di Nocera Inferiore. In particolare, le operazioni di spicconamento della facciata.

Gli altri lavori

La prossima settimana toccherà agli interventi in palestra, chiusa tempo prima per una serie di problemi che avevano di conseguenza interrotto anche le attività per tutti gli studenti.