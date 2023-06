Locali ceduti dal Comune alla Procura, nuovi uffici di polizia giudiziaria e per l'utenza

Ieri mattina il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, è stato ricevuto dal Procuratore della Repubblica, Antonio Centore, per la firma del contratto di comodato d’uso gratuito che destina i locali prima occupati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena alla Polizia Giudiziaria e ad un ufficio di back office per l’utenza.

I commenti

«Ringrazio il Sindaco De Maio e la Conferenza permanente per la manutenzione degli uffici giudiziari del circondario per aver accolto la proposta di usufruire dei locali ex Mps. Abbiamo fame di spazi per il nuovo personale – dieci Sostituti Procuratori in totale previsti entro la fine di gennaio 2024, con l'innesto di due magistrati di nuova nomina – a lavoro su una vasta area geo criminale di riferimento che, a seguito della riorganizzazione del 2014, ci vede competenti anche per la Valle dell’Irno, la città di Cava de’ Tirreni e la zona comprendente Siano, Bracigliano e Castel San Giorgio» ha dichiarato il Procuratore Centore. «Il comodato d’uso gratuito alla Cittadella Giudiziaria si traduce in una scelta a favore dei cittadini, che potranno usufruire di più servizi, grazie a un back office presente all’ingresso della struttura, e al contempo garantiremo una maggiore sicurezza, con la presenza di un nucleo della Polizia» commenta il Sindaco De Maio.