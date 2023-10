Beve alcol di mattina e finisce per terra: soccorsa una 14enne a Nocera

Momenti di apprensione, due giorni fa, a Nocera Inferiore, dove una ragazzina di 14 anni è stata trovata, intorno alle 12, sdraiata a terra, in stato confusionale, in via Papa Giovanni XXIII. La giovane non era sola: con lei c’erano anche due amici (uno dei quali minorenni), con i quali avrebbe bevuto una bevanda alcolica (forse vodka) comprata, pochi minuti prima, all’interno di un locale.

Le indagini

Ad interessarsi delle sue condizioni di salute sono stati due agenti della Polizia Municipale, che hanno identificato tutti e tre i giovani ed avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. E, in particolare, per capire chi ha acquistato realmente la bevanda alcolica per farla bere alla 14enne. Soltanto pochi giorni fa un bar era stato chiuso dal Suap del Comune per aver venduto alcol a due minorenni.