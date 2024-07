Colto da un probabile malore, muore a 77 anni. E' accaduto ieri mattina, a Nocera Inferiore, poco prima dell'ora di pranzo. Un uomo è stramazzato al suolo per un malore. Inutili i soccirsi, comunque giunti sul posto per un primo intervento. Non è escluso che il gran caldo di questi giorni abbia inciso sulle condizioni dell'uomo.