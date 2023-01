Maltempo mette in ginocchio l'Agro, a Nocera lo stadio allagato

La pioggia ha messo in ginocchio la città di Nocera Inferiore, questa mattina. Non solo gli allagamenti prsso la zona Starza, con l'ingrossamento del torrente Solofrana per poche ore di pioggia e il pericolo per alcune famiglie. Anche lo stadio S. Francesco ne ha risentito. La struttura si è allagata del tutto.

Gli interventi

La paura che il torrente possa esondare era tanta tra i residenti, che avevano chiesto al sindaco Paolo De Maio un intervento per monitorare le zone a rischio. I residenti di Starza, inoltre, hanno chiesto che si faccia da tramite con la Regione Campania per sollecitare i controlli di verifica per contrastare gli sversamenti illegali. Solo ad ottobre scorso avevano ceduto gli argini nella zona Starza, con allagamento di abitazioni e colture. Un mese dopo toccava ai muri di contenimento del Solofrana in via Pucci cedere, con inevitabili disagi per la mobilità e la chiusura della strada. Questa mattina anche lo stadio si è allagato per le piogge. Sott’acqua anche la pista di atletica, mentre il rettangolo verde è diventato una piscina. L’acqua ha invaso la zona retrostante i tabelloni pubblicitari, spingendosi sotto le gradinate. Acqua alta anche all’esterno dell’impianto sportivo, così come allagato è il viale che porta al settore distinti. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Diverse famiglie sono state evacuate. Il sindaco, a seguito del cedimento dell’Alveo nella zona adiacente lo stadio, ha invitato la popolazione ad assumere condotte di prudenza al fine di evitare situazione di pericolo. Il primo cittadino ha raccomandato di non percorrere le strade in prossimità dei corsi d’acqua, non sostando nei pressi degli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei, salvo ulteriore nuova disposizione.

L'ex sindaco Torquato: "Il Comune chieda i danni"

“Credo sia opportuno che il Comune di Nocera Inferiore, oltre a promuovere con la Regione tavoli tecnici per far fronte ai continui allagamenti, si faccia anche promotore di un’azione tesa al ristoro dei danni per i mancanti, perduranti interventi di pulizia degli alvei, per i quali si procede da anni a somme urgenze e di messa in sicurezza degli argini”. Lo ha scritto attraverso il suo profilo social l’ex sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, nel commentare quanto accaduto oggi in città. "Questi ritardi sono francamente intollerabili. Sono certo che, in vista dei prossimi incontri, il sindaco Paolo De Maio vorrà avanzare, studiatane la modalità, anche questa richiesta alla Regione, oltre che un rapido sblocco degli interventi”. Nel 2019 Torquato diffidò la Regione Campania per i mancati interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico". Non è andata meglio nel resto dell'Agro nocerino: è straripato anche il Rio Sguazzatoio, affluente del fiume Sarno il cui corso si snoda tra i comuni di Angri, San Marzano sul Sarno e Scafati.