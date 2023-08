Aggredisce moglie con spranga di ferro, dopo le minacce: allontanato dalla vittima

Minaccia la ex moglie e tenta anche un'estorsione, dopo averla aggredita con una spranga di ferro. Un uomo di Nocera Inferiore è finito ai domiciliari, giorni fa, per maltrattamenti ed estorsione.

L'indagine

Ieri è comparso dinanzi al gip per la convalida e l'interrogatorio, negando ogni accusa. E fornendo la sua versione dei fatti, ritenuta poco credibile. Attraverso il codice rosso, dopo la denuncia della donna, la polizia lo aveva arrestato in flagranza di reato. L'uomo risponde di maltrattamenti, che sarebbero durati anni, minacce, intimidazioni, estorsione e lesioni. Nelle denunce della donna vengono raccontati i soprusi e le violenze consumate dall'ex marito, anche alla presenza dei figli piccoli. Al termine della convalida il gip ha convalidato l'arresto, per poi sottoporre l'indagato al divieto di avvicinamento.