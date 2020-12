Picchiata dal figlio, si chiude a chiave in una stanza con il nipote: uomo a giudizio

Maltrattava la madre e il figlio piccolo, con richieste costanti di soldi per comprare stupefacenti. Finisce a giudizio un 49enne di Cava, che avrebbe sottoposto a continue vessazione psicologiche e fisiche i due, per poi essere allontanato dal giudice dopo la denuncia di una delle due vittime. Il figlio, preso a insulti e trattato con totale disprezzo, era anche disabile.

La storia

In un'occasione, l'uomo avrebbe spinto i due a chiudersi a chiave, in una stanza, per sfuggire all'ennesima aggressione. Ma poco prima di denunciare il figlio, la donna si era trasferita in un'altra casa, non più decisa a tollerare quella convivenza. Secondo le indagini, l'uomo agiva sempre sotto effetto di alcol e stupefacenti. Ora il processo, in ragione degli elementi gravemente indiziari raccolti nei confronti dell'imputato.