Maltratta i genitori per la droga, scarcerato: non potrà avvicinarsi alle vittime

Ha ammesso gli addebiti e ha lasciato il carcere il 37enne di Nocera, che giorni fa era stato arrestato con le accuse di maltrattamenti aggravati ed estorsione ai danni della famiglia.

L'interrogatorio

L'uomo, che è senza precedenti ed è difeso dall'avvocato Francesco Vicidomini, era stato bloccato dai carabinieri, perchè secondo una serie di denunce, avrebbe più volte vessato la famiglia per ottenere soldi che servivano a comprare droga. L'uomo finì in carcere. Per lui ora la scarcerazione del gip, con il divieto di avvicinarsi alla famiglia e contestuale obbligo di allontanamento dalla stessa. Qualora dovesse violare una di queste due misure, rischia nuovamente il carcere