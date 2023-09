Genitori maltrattati per avere i soldi e comprare droga, sconto in appello

Maltrattamenti ai genitori per costringere il padre e la madre a sborsare soldi. Sconto di pena in appello per un 37enne di Nocera Inferiore. I giudici hanno accolto il ricorso della difesa, rappresentata dal legale Francesco Vicidomini, giudicando l'uomo colpevole ad una pena di 2 anni e 6 mesi. In primo grado era stato condannato a 3 anni e 4 mesi.

La sentenza

Assolto dall'accusa di estorsione, è stato condannato per un tentativo, oltre che per maltrattamenti e danneggiamento a seguito di incendio. Gli episodi risalgono a giugno 2022: l'imputato, dopo essere stato allontanato con una prima misura dal Gip, finì in carcere per averla violata. Era infatti tornato ad aggredire i genitori. I soldi che pretendeva dovevano servire all'acquisto di droga. Le accuse riferivano abitualmente di vessazioni verso la propria famiglia, con i genitori costretti a vivere in un clima di ansia e terrore, caratterizzato da aggressioni fisiche e verbali, continue richieste di denaro, minacce di morte e distruzione di suppellettili di casa. Gli inquirenti scoprirono che l'uomo riuscì anche ad appiccare un incendio all'interno del serbatoio dell'auto di famiglia, mettendo a rischio l'incolumità di più persone.