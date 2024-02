Nucleo operativo carabinieri, i saluti di Marco Izzo: "Lascio una famiglia"

Visibilmente emozionato, pesando ogni parola in ragione di quella "famiglia" che lascerà a breve e "per un pezzo di cuore che resterà qui", Marco Izzo ha rivolto ieri pomeriggio un lungo e forte abbraccio a tutto il Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore. L'esponente dell'Arma ha diretto per quattro anni, con senso del dovere e grande abnegazione, il Nucleo operativo. Tra qualche giorno partirà per Roma, per un nuovo e prestigioso incarico al Noe (Nucleo Operativo Ecologico).

Il saluto dei colleghi

Originario di Castellammare di Stabia e con alle spalle una solida esperienza, Izzo ha esternato parole di ringraziamento ed elogio per tutti i colleghi - nella sede di via Correale erano presenti anche esponenti della polizia e della Guardia di Finanza - che in questi quattro anni hanno lavorato a braccio con lui. A qualsiasi ora del giorno e della notte, sacrificando famiglia e affetti - come ha ricordato più volte - a testimonianza dell'importanza del Reparto di Nocera Inferiore e delle sue dinamiche interne, al servizio della popolazione. Parole che sanno di fratellanza, invece, quelle espresse dai colleghi, che hanno omaggiato e ringraziato Izzo con una targa per gli anni trascorsi a Nocera. Dello stesso tenore il saluto del colonnello Gianfranco Albanese, che pur avendolo avuto per "soli 6 mesi", ha sottolineato l'importanza dell'uomo e del collega, nel lavoro di tutti i giorni. Il territorio di Nocera Inferiore perde un grande investigatore, oltre che una persona rispettosa, umile e di grande disponibilità.

Le indagini: dall'omicidio di Luana ai blitz contro i Clan

C'è un'indagine in particolare che Izzo ha ricordato più di altre e che gli è rimasta dentro: quella che condusse alla cattura dell'assassino di Luana Rainone, nell'estate del 2020, tra Poggiomarino e l'Agro nocerino sarnese. "Una vicenda d'amore finita male, in un quadro di squallore morale e sociale". L'elenco è lungo e non potrebbe essere altrimenti, a testimonianza dell'importanza di ciò che rappresenta il presidio di Nocera per un territorio complesso e difficile, ad alto tasso criminale, come quello della zona Nord della provincia. L'ultima operazione in ordine di tempo è il blitz che giorni fa ha condotto in stato di arresto oltre 30 persone, legate al neo clan di Scafati. Un lavoro che Izzo ha coordinato e seguito in prima persona, così come altri. Ancor prima la maxi inchiesta sul clan di Pagani, così come l'episodio legato al tentato omicidio di un imprenditore ad Angri, il quale rifiutò di pagare una tangente ai "paganesi". I killer furono arrestati nei giorni successivi, grazie ad un lavoro certosino, condotto insieme alla Dda. Non vanno dimenticate tutte le attività seguite in sinergia con la procura ordinaria di Nocera Inferiore, così come l'inchiesta contro i Cuomo, in particolare per la bomba fatta esplodere a ridosso del Teca Bar. O le indagini sul riciclaggio di soldi del clan Mazzarella, attraverso una commerciante, a Cava, grazie a soggetti dell'Agro nocerino. Il lavoro di Izzo e del Nucleo Operativo risultò fondamentale anche nei disordini scoppiati tra i tifosi della Paganese e della Casertana, durante i quali un fumogeno provocò l'incendio di un pullman e danni irreparabili ad un palazzo e un'attività commerciale. I protagonisti di quella violenza assurda furono arrestati nelle ore successive.