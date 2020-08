Nel garage nascondeva quattro piante di cannabis: assolto nocerino

Fu denunciato per la scoperta di quattro piante di canapa indiana all'interno di un box il nocerino E.F.A. , di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Ora è stato assolto dall'accusa di detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine

Era il 7 gennaio 2015, quando l'uomo fu arrestato a seguito di una perquisizione. Insieme alle piante, fu sequestrata anche merce per il confezionamento e la rivendita della droga. Al termine del dibattimento, la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto è stato dimostrato l'uso personale di quello stupefacente. Le quattro piante di marijana erano in un garage, alte circa novanta centimetri, cresciute con uso di una lampada speciale a pennello riflettente e il trasformatore collegato.