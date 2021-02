Nocera, omicidio dell'avvocato Barbarulo: ergastolo in secondo grado per il killer

Ergastolo anche in secondo grado per Macario Mariniello, ex affiliato alla Nco a Nocera Inferiore, negli anni 80, condannato dalla Corte d'Assise d'Appello per l'omicidio dell'avvocato Giorgio Barbarulo, ucciso a luglio del 1980. Per quei fatti, il nocerino aveva avuto la stessa condanna già in primo grado

La storia

Secondo una sentenza di primo grado, il killer fu Mariniello, che avrebbe voluto punire il legale perchè trovato in atteggiamenti equivoci con la sorella. Quasi certo il ricorso in Cassazione della difesa, ora, dopo il deposito delle motivazioni.