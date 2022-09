Muore dopo le dimissioni dall'ospedale, dottoressa a processo per omicidio colposo

Affronterà il processo una dottoressa in servizio all’ospedale di Nocera Inferiore, che dispose le dimissioni per il paganese Raffaele Marrazzo, deceduto poco tempo dopo. Era il 17 gennaio 2020, data della morte. Il procedimento tornava da un'imputazione coatta disposta dal gip, per nuove indagini e contestuale nuova richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Nocera Inferiore

La storia

Nella stessa indagine, un altro medico, in servizio a Pagani, aveva visto archiviare la sua posizione. Fu lui il primo a visitare il paziente, per dei dolori al petto. Non avendo accessori e reparti per quel tipo di esami, il medico raccomandò l'uomo di recarsi a Nocera Inferiore, «nel reparto cardiochirurgia, per gravità del quadro clinico dopo corretti esami clinici». Marrazzo sarebbe morto nel pomeriggio, alle 17.41. Il gip non condivise le conclusioni del pm che escludeva condotte oltre ogni ragionevole dubbio, del nesso causale naturale tra la patologia e l’evento morte del 61enne, con la condotta colposa a negare una chance di sopravvivenza all’uomo. La dottoressa, dunque, incorre nella condotta omissiva colposa impropria, con necessità dell’istruttoria. Il 61enne paganese era deceduto per arresto cardiaco, con avvio dell’indagine da parte della Procura di Nocera Inferiore. Il medico a Nocera ravvisò un sospetto infarto, con necessità di ulteriore visita approfondita. Poi le dimissioni, decisione errata per la famiglia, rappresentata dai legali Silvio Calabrese e Ilaria Ruocco. Il processo comincerà a dicembre.