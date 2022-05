Ingaggiano un "event planner" per il matrimonio, l'uomo prende 40mila euro e scompare

Stipulano un contratto per la fornitura di servizi per il loro matrimonio, l'uomo incassa i soldi e non paga i fornitori. Risponde di truffa aggravata un napoletano, che ad una coppia di Nocera Inferiore, si presentò come event planner, organizzatore di eventi e cerimonie

L'accusa

L'uomo è sotto giudizio per essersi appropriato di 40mila euro, non corrispondendo ai rispettivi fornitori i soldi che servivano per location, fotografie, bomboniere e dolci, a seconda delle richieste degli sposi. L'uomo - secondo denuncia - si sarebbe negato al telefono, per poi simulare la restituzione dei soldi. Il processo nei suoi riguardi si è aperto giorni fa, con la testimonianza della donna.