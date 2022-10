Mensa nelle scuole di Nocera Inferiore, pronto l'affidamento: l'annuncio del sindaco

Mensa scolastica, pronto l'affidamento in continuità con gli anni passati. Lo ha riferito il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, dopo le proteste di molte famiglie in merito ai ritardi negli istituti scolastici.

La nota

«Dopo un biennio in cui la mensa scolastica è stata sospesa e poi contingentata a causa della pandemia, il Settore Affari Generali ha lavorato con il massimo impegno per la sua riattivazione. Questa mattina è in pubblicazione la determina per l’affidamento in continuità del servizio mensa. È pretestuoso muovere appunti nei confronti di un’Amministrazione che ha messo al primo posto della sua agenda il mondo della scuola. Per la prima volta, nella storia di questa città, abbiamo pubblicato un bando di gara per affidare il servizio del trasporto scolastico. Un evento che consentirà di diminuire il traffico e aiuterà le famiglie nell’organizzazione quotidiana. Inoltre, le cedole librarie sono pronte da oltre una settimana. Un lavoro tenace che mi ha visto impegnato in quattro tavoli istituzionali con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori. Non accetto lezioni da chi vuole solo demolire e non è pronto con spirito costruttivo a partecipare al miglioramento di questa città».