Mistero a Nocera, trovata una microspia a casa dello stilista Antonio Grimaldi

Mistero a Nocera Inferiore, dove una microspia a cui era collegato un apparecchio che conteneva una sim è stata rinvenuta all’interno di un mobile dell’abitazione del famoso stilista Antonio Grimaldi.

La denuncia

A scoprirla per caso– riporta Il Mattino – un tecnico che si era recato per svolgere dei lavori di manutenzione nella casa dove lo stilista torna nei fine settimana per stare con la madre. La microspia in questione è in grado di percepire anche il più flebile suono e trasmetterlo o registrarlo a seconda del dispositivo sul quale sono stati assemblati, permettendo così a chi li utilizza di effettuare il cosiddetto “ascolto ambientale”. Grimaldi ha subito sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno effettuato subito un sopralluogo e sequestrato l’apparecchio. Le indagini sono in corso.