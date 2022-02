Nocera Inferiore piange Giampiero e Mimì Citarella: il cordoglio del sindaco

Nocera Inferiore a lutto per la scomparsa di due suoi abitanti. Dolore per la scomparsa dell’imprenditore Mimì Citarella: “Era buono e stimato, è scomparso ieri, ed è stato salutato stamane dai tanti amici di famiglia. Lascia il ricordo di come si possa fare impresa "per bene" anche in una città difficile.Alle figlie Anita ed Imma e alla moglie Rosanna, abbiamo portato il saluto nostro e della città che rappresentiamo” scrive il sindaco Manlio Torquato.

La tragedia

La comunità nocerina è sotto choc anche per la morte del giovane Giampiero Emanuele Pecoraro, 24 anni, trovato morto dai suoi genitori all’interno di casa. “Siamo senza parole quando un fiore di questa terra viene ad essa strappato. Alla madre e al padre, alla sua famiglia, ci stringiamo come padri e come comunità, come fosse nostro figlio" conclude Torquato.