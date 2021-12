Persecuzioni e botte ad un minorenne, agguato fuori alla scuola a Nocera: a giudizio

Stalking a un 14enne, senza motivo. Tra le accuse addebbitate ad un uomo di 50 anni c'è un'aggressione - tese un agguato al ragazzo colpendolo con calci e pugni - , l'invio di una lettera minatoria, in forma anonima e poi, le minacce alla famiglia di ritirare la denuncia

Il fatto

L'uomo è finito a processo per stalking e lesioni. Ne dovrà rispondere in dibattimento. La vittima sarebbe stata perseguitata e seguita presso scuola, ad un incontro con la fidanzata, oltre che spiato. Persecuzioni folli e senza ragioni che si interruppero solo quando l'uomo fu ricoverato in psichiatria. Ora il processo