I carabinieri di Nocera Inferiore hanno arrestato un 50enne per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un bar di Nocera Inferiore su segnalazione del titolare, che ha riferito di un uomo intento ad infastidire e molestare i suoi clienti. Di qui l’intervento dei militari che, giunti sul posto, hanno provato a fermare il 50enne. Lo stesso, nel tentativo di sfuggire, ha tentato di aggredire i carabinieri provando anche a sottrarre l’arma in dotazione ad uno di loro. L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari.