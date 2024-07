Bambino rincorre il pallone, investito da un giovane sul monopattino

Monopattino investe un ragazzino che giocava a pallone, a Nocera Inferiore. L'episodio risale a domenica scorsa, intorno alle 23, in piazza Diaz, agorà della città e luogo dove spesso molte famiglie lasciano giocare i propri figli.

Il fatto

Lungo la piazza c'erano due bambini che giocavano a pallone. Uno dei due, ad un tratto, è stato colpito dal monopattino guidato da un ragazzo più grade. Una distrazione, forse, costata però cara al punto che il piccolo, che rincorreva il pallone, è stato preso in pieno. Per fortuna, si è subito rialzato ed è stato soccorso dalla madre, così come dal ragazzo in sella al monopattino elettrico. Per il piccolo alcune ferite, che sono state poi visionate dai medici del pronto soccorso dell'ospedale. L'episodio ha innescato, come di consueto, le più classiche polemiche sugli spazi condivisi, a Nocera Inferiore, dove spesso si registrano episodi simili. E nonostante le ordinanze di divieto per l'uso di monopattini, così come di giocare a pallone. Prescrizioni che, puntualmente, vengono disattese.